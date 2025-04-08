NCAA Basketbol Ligi'nde Florida Gators şampiyon oldu

AA & Ensonhaber

İlki 1939'da düzenlenen NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyonunu belirleyen maçta Houston Cougars ile Florida Gators karşılaştı.

San Antonio şehrindeki Alamodome'da oynanan maçta Houston, ilk devreyi 31-28'lik skorla önde bitirdi. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Bitime 19.7 saniye kala son hücumda iyi savunma yaparak rakibine potayı göstermeyen Florida, karşılaşmadan 65-63 galip ayrılarak 18 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Böylece Florida, 2006 ve 2007'den sonra NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nde üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

WALTER CLAYTON JR. ÖDÜLÜ ALDI

Finalde Will Richard 18 sayı, 8 ribaunt ve Walter Clayton Jr 11 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle Florida Üniversitesinin galibiyetinde öne çıktı.

Walter Clayton Jr, NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Houston Üniversitesinde ise LJ Cryer'ın 19 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.