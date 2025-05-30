New York Knicks, Indiana Pacers karşısında seriyi uzattı

İHA

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti.

Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 111-94'lük skorla yenerek seriyi uzattı ve 3-2'ye getirdi.

BRUNSON, ÖNE ÇIKTI

New York'ta Jalen Brunson 32 sayı, 5 asistle ön plana çıkarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı, 13 asistle double double yaptı.

Indiana'da ise Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribaund ve Pascal Siakam da 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.