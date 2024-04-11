Nikola Jokic yıldızlaştı, Denver Nuggets evinde kazandı NBA'de Denver Nuggets evinde karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 116-107'lik skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund ile oynayarak double double yaptı.

İHA

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti.

Batı Konferansı'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Denver Nuggets Ball Arena'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'ı 116-107'lik skorla yendi ve üst üste 3, toplamda 56. galibiyetini elde etti.

Denver'da Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Jamal Murray 20 sayı, 6 asist ve Michael Porter Jr. ise 18 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Ligdeki 25. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 25 sayı, 4 asist ve Mike Conley da 19 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 110 - Memphis Grizzlies: 98

Miami Heat: 92 - Dallas Mavericks: 111

Atlanta Hawks: 114 - Charlotte Hornets: 115

Brooklyn Nets: 106 - Toronto Raptors: 102

Milwaukee Bucks: 117 - Orlando Magic: 99

Oklahoma City Thunder: 127 - San Antonio Spurs: 89

Denver Nuggets: 116 - Minnesota Timberwolves: 107

Los Angeles Clippers: 108 - Phoenix Suns: 124

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)