Olcay Orak, ÇBK Mersin'in başına geçti Roberto Iniguez ile yollarını ayıran ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine Olcay Orak'ı getirdiğini duyurdu.

AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Olcay Orak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mersin ekibini daha önce de çalıştıran başantrenör Olcay Orak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Yuvana hoş geldin Olcay Orak"

Açıklamada, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Olcay Orak." ifadeleri kullanıldı.

ÇBK Mersin, 20 Ekim'de İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)