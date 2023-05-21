Olympiakos'u yenen Real Madrid, EuroLeague şampiyonu oldu Litvanya'da düzenlenen EuroLeague finalinde Olympiakos'u 79-78'lik skorla mağlup eden Real Madrid şampiyonluğa uzandı.

EuroLeague Final Four'un şampiyonluk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

Kostas Sloukas, son saniye şutunu kaçırarak şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Organizasyonun son 8 mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile olan serisinde 3-2 mağlup olmuştu.

Serinin üçüncü maçında Kostas Sloukas eski takımı Fenerbahçe'ye karşı attığı son saniye üçlüğüyle galibiyeti Olympiakos'a getirmişti.

İlk yarı eşitlikle sona erdi

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanan ve Türk hakem Emin Moğulkoç'un masa hakemi olduğu mücadeleye etkili başlayan Olympiakos, televizyon molasına 19-10 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alan Pire ekibi, çeyreği de 24-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe dış atışlarla hızlı giren Real Madrid, skoru 27-24'e kadar getirmeyi başardı. Rodriguez ile öne de geçen Chus Mateo'nun ekibine Olympiakos, Shaquielle McKissic'le cevap verince soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.

Real Madrid, son topu iyi savunarak şampiyon oldu

Üçüncü çeyreğe sert bir savunmayla başlayan kırmızı-beyazlılar, final bölümüne 63-59 önde girmeyi başardı. Son 10 dakikaya Vezenkov'un basketleriyle giren Olympiakos, 08:07 kala farkı 7 sayıya çıkardı. Real Madrid saniyeler kala Rodriguez'in üçlüğüyle farkı 1'e indirdi. 3.1 saniye kala öne geçen İspanyol ekibi, son topu iyi savundu ve sezonu şampiyon noktaladı.

Real Madrid 11. zaferini kazandı

Kupa 1 tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan ekibi olan eflatun-beyazlılar, 11. kez zafere uzanmayı başardı. Real Madrid, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1994–95, 2014–15 ve 2017–18 sezonlarında EuroLeague'i şampiyonlukla tamamlamıştı.