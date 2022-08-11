Ömer Faruk Yurtseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım kampına katılmadı mı?

Ömer Faruk Yurtseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım kampına katılmadı mı?

Ömer Faruk Yurtseven'in A Milli takım kampına davet edilmesine rağmen bu çağrıya karşılık vermemesi sonucu Ergin Ataman açıklama yaptı.Ömer Faruk Yurtseven'in hayatı merak konusu oldu..

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları sonrası gündeme oturan Ömer Faruk Yurtseven'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Ergin Ataman'ın milli takım kampına davet ettiği Ömer Faruk Yurtseven'in bu çağrıya karşılık vermediği ve kampa katılmadığı ortaya çıktı.Bu olay sonrası açıklama yapan Ergin Ataman TRT Spor’a verdiği röportajda "Ömer Faruk Yurtseven'in kampa katılmamasına üzüldüm ve şok oldum. Kimseyi buraya zorla getiremeyiz. Milli Takım herkes için özel olmalı. Hatasını anlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olay sonrası Ömer Faruk Yurtseven'in kariyeri merak uyandırdı.Peki kimdir Ömer Faruk Yurtseven? İşte hayatı..

Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 yılında Özbekistan'da dünyaya geldi.Basketbola Fenerbahçe altyapısında başlayan basketbolcu pivot bölgesinde oynamaktadır.

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Yurtseven şuan NBA takımlarından Miami Heat forması giymektedir.2021 yılında Miami Heat ile iki yıllık sözleşme imzalayan Yurtseven ilk milli maçına, Ukrayna'da düzenlenen 2013 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıkmıştır.

Daha sonra diğer alt yaş kategorilerinde milli takım formasıda giyen Ömer Faruk Yurtseven'in Ergin Ataman'ın açıklamalarından sonra bir açıklama yapıp yapmayacağı merakle bekleniyor.