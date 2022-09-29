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    Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım tartışması için konuştu

    NBA’de oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat’in medya gününde konuştu. EuroBasket'te kendi inisiyatifi nedeniyle milli kadroda yer almayan Ömer Faruk, tercihinin sebeplerini açıkladı.
    • 29.09.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:40
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    Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım tartışması için konuştu

    Bu yaz Türkiye A Milli Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve 2022 EuroBasket aday kadrolarında yer alan NBA patentli uzun Ömer Faruk Yurtseven, Dünya Kupası Elemeleri’nde forma giymesine rağmen EuroBasket’te kendi insiyatifiyle yer almamıştı.

    Ergin Ataman eleştirmişti

    Ömer Faruk Yurtseven'e Başantrenör Ergin Ataman'dan tepki gelmişti. Ataman yaptığı açıklamada; "Türk halkından özür dilemeli." demişti.

    Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım tartışması için konuştu #1

    Ömer Faruk, yaz döneminde olan çalışmalarını anlattı

    NBA’de formasını giydiği Miami Heat‘in düzenlediği medya gününde Five On The Floor isimli podcast programına konuk olan genç oyuncu, yaz dönemindeki çalışmaları hakkında konuştu.

    Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım tartışması için konuştu #2

    "Vücudumdaki yağ oranını azaltmam lazımdı"

    Bu yaz kilo vermeye çalıştığını söyleyen bu sayede çabukluğunu artırmayı hedeflediğini belirten Ömer Faruk Yurtseven, “Sahada daha çabuk hareket edebilmem için vücudumdaki yağ oranını azaltmam gerekiyordu. Vücudumdaki yağ oranı yüzde 6,5’ti ve ve bunu azaltmam lazımdı. Bu yaz neredeyse tüm vaktimi çabukluğumu ve lateral hızımı artırmaya yönelik idman programlarına ayırdım. Geçtiğimiz sezon pek fazla oynama şansı bulamadım ve vücudumdaki kas oranını arttırmaya çalıştım. Önümüzdeki sezon için ise biraz kilo vermemin daha iyi olacağına karar verdik.” ifadelerini kullandı.

    Ömer Faruk Yurtseven Milli Takım tartışması için konuştu #3

    "Bu yaz tamamen yeni sezona konsantre olmam gerekiyordu"

    Milli takımdan beklenmedik ayrılığına da değinen Yurtseven,“Bu yaz tamamen yeni sezona konsantre olarak en iyi şekilde hazırlanmam gerekiyordu. Ben de tam olarak bunu yaptım.” dedi.


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