Osman Aşkın Bak'tan baklavalı galibiyet paylaşımı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

BAK'TAN YUNANİSTAN'A GÖNDERME

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

"BAKLAVA DA BİZİM FİNAL DE"

Bak, galibiyet sonrası oyuncuların ellerinde baklava olan bir görsel paylaştı. Yayınlanan fotoğrafta ise "Baklava da bizim final de" notu dikkatleri çekti.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada birçok beğeni topladı ve gündem oldu.