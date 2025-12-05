Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, bahis soruşturmasından gelecek sonuca göre Metehan Baltacı ile yollarını ayırabilir.

Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA

Gözaltına alınan isimler arasında, Galatasaray forması giyen ve daha önce soruşturma nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Metehan Baltacı da yer aldı.

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için soruşturmanın seyrine göre karar verecek.

SUÇLU BULUNURSA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.

5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.

SÖZLEŞMESİ

23 yaşındaki Metehan Baltacı'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.