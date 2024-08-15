Özge Bilgin, Melikgazi Kayseri'ye geri döndü Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol eski oyuncusu Özge Bilgin’i kadrosuna kattı.

İHA

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor.

Yeni sezonda genç ve güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, dış transferde son olarak Bodrum Basketbol forması giyen 1994 doğumlu oyuncu Özge Bilgin’i kadrosuna kattı.

KAYSERİ EKİBİNE GERİ DÖNDÜ

Kariyerine Melikgazi Kayseri Basketbol forması altında başlayan ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Özge Bilgin yeni sezonda yeniden yuvaya döndü.

30 yaşındaki başarılı oyuncusu pivot pozisyonunda oynuyor. Özge Bilgin, Bodrum Basketbol forması ile 2023-2024 sezonunda 7 maçta forma giydi.

8 TRANSFER YAPILMIŞTI

Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna Kübra Erat, Meltem Avcı, Aerial Powers, Christelle Diallo, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Crisytal Dangerfield, ve Sokhna Fall'ı kadrosuna katmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)