Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman'ı açıkladı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başkanı ve sahibi Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman için 'Hoş geldin' paylaşımı yaptı.

EuroLeague'de Anadolu Efes'le son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon play-off'a kalamayan Ergin Ataman'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcının yeni adresi belli oldu.

Başkan, resmen duyurdu

Yunanistan ekibi Panathianikos'un sahibi ve başkanı olan Dimitrios Giannakopoulos, deneyimli çalıştırıcı ile bir fotoğrafını paylaşarak 'Hoşgeldin' notu ekledi.

Yunan yayın organı SDNA'daki "Magic Euroleague" programında Panathinaikos'un Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığını, sezon biter bitmez Ataman'ın Atina'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

"Belki hepimizin bir değişime ihtiyacı var"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Monaco ile oynanan normal sezonun son maçı sonrası ayrılık açıklamasında bulunmuştu. Ataman, şöyle konuşmuştu:

"Bunu sezon sonunda kulüp başkanımızla birlikte değerlendireceğiz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Belki bir değişime ihtiyaç var. Herkes için bir hava değişimine ihtiyaç var. Neler olacağını şu anda bilemiyorum ama şu an için şunu net olarak söyleyeyim ki benim hiçbir kulüple yaptığım herhangi bir anlaşma yok. Teklifler var, görüşmeler var ama herhangi bir anlaşma yok. Ama dediğim gibi bayağı bir yıprandık bu sezon."

Belki hepimizin bir değişime ihtiyacı var. Anadolu Efes Kulübü, benim ailem. Sadece bu son 5 sezonda değil 20 senem geçti neredeyse. Kulübün iyiliği açısından ne gerekiyorsa hep birlikte ona başkanımız Tuncay Özilhan ile beraber karar veririz. Şu anda konsantrasyonumuz Türkiye Ligi, Türkiye Ligi Play-Off'ları olacak. Elenen tek takım biz değiliz yani. 18 takımda 8 takım sadece Final Four oynuyor. Bizim gibi büyük hedeflerle başlayan başka takımlar da giremediler ve lige konsantre oldular. Biz de lige konsantre olacağız. Sezon sonunda da gerekli değerlendirmeleri başkanımızla beraber yapacağız."

3. kez yurt dışında çalışacak

Kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.