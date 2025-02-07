Panathinaikos, sahasında Anadolu Efes'i mağlup etti

AA

EuroLeague 26. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Panathinaikos deplasmanına konuk oldu.

Anadolu Efes, mücadeleden 104-89 mağlubiyetle ayrıldı.

ERGİN ATAMAN'IN TAKIMI 16. KEZ GALİP

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Anadolu Efes, 4 sayılık farkla önde tamamladı: 17-21.

İkinci periyotta ev sahibi Panathinaikos, oyuna ağırlığını koydu ve farkı kapatarak devreye 49-47 önde girdi.

Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodu 75-73 Panathinaikos üstünlüğü ile geçerken, mücadeleyi de Yunan ekibi 104-98’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Panathinaikos’ta 36 sayı üreten Kendrick Nunn oldu.

Bu sonuçla, lacivert-beyazlılar, 14. kez sahadan yenik ayrıldı, Yunanistan ekibi ise 16. kez galip geldi.

1. Periyot: 17-21

Devre: 49-47

3. Periyot: 75-73