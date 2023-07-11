Panathinaikos, Türk Telekom’dan Jerian Grant’ı transfer etti Yunan ekibi Panathinaikos, Türk Telekom forması giyen 30 yaşındaki ABD’li basketbolcu Jerian Grant’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

Yunan temsilcisi Panathinaikos, Türk antrenör Ergin Ataman yönetiminde yeni sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki ABD’li basketbolcu Jerian Grant’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türk Telekom'da forma giydi

Grant, en üst seviyeye ait olduğunu kanıtlama zamanı geldiğini ve dolu bir OAKA'da forma giymek için heyecan duyduğunu söyledi.

30 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Türk Telekom ile Eurocup’ta maç başına 14,9 sayı, 3,2 ribaund, 6,1 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakalarken, geçen sezon Eurocup'ın da MVP'si seçildi.