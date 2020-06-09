Panathinaikos'un sahibi kulübü satılığa çıkardı

Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan basketbol maçlarından tanıdığımız Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon euro verene kulübü satacağını açıkladı.

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, "Birkaç gün önce babamın çok yakın bir arkadaşı olan Michalis Georgantis, bana bir dosya verdi, ailemin bu kulüp için harcadığı rakamlar yazıyordu. 372 milyon 800 bin euroyu bu kulüp için harcadılar. Bu paraya 3 tane Hilton oteli satın alabilirsin. 2012'den bu yana ben de 63 milyon euro harcadım. Ailemin bu kulüp için harcadığı paranın tamamını hesapladığımızda ise 470 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçek verilerdir. Bu konu hakkında daha önce kimseyle konuşmadım. Şimdi herkesin gözünün içine bakıyor ve söylüyorum işte." dedi.

"SADECE BU SEZON 11 MİLYON HARCADIM"

Yunan armatör, "Bu işe amatör olarak başladık. 3.6 milyon euro borçla aldık bu kulübü. Harcadığımız para ortada. Büyüklerden biri olmak istedik ve hem voleybolda, hem basketbolda olduk. Adım adım yükselttik. En büyük kazancımız kupalar değil, çocukların yüzündeki gülümsemedir." ifadelerini kullandı.



"Basketbola geri dönelim." diyerek sözlerini sürdüren Giannakopoulos, "Rick Pitino, ailevi nedenlerden ötürü buradan ayrıldı. Hemen canavarlar ortaya çıkıp yalanlar yazdılar. Arkasından Pedoulakis'e görevi verdik. Hemen onu da eleştirdiler. Koronavirüs ise sezonu bitirdi. Sadece bu sezon 11 milyon euro para harcadım. EuroLeague'den böyle bir kazancımız yok." açıklamasını yaptı.

"ÖLÜME MAHKUM EDİP F.BAHÇE İLE EŞLEŞTİRDİLER"

Dimitris Giannakopoulos, "Real Madridli yetkililer, son toplantıda "Panathinaikos olmazsa, EuroLeague'in bir anlamı olmaz" dediler. Onlara teşekkür ediyorum. Bunu Bartomeu'nun da anlaması lazım ama EuroLeague, bizi hep ölüme mahkum etti. 2017'de çok ilginç şeyler oldu. Her şeyi bizi Fenerbahçe ile eşleştirmek için yaptılar. Eğer o operasyonlar olmasa, biz çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşecektik." iddiasında bulundu.



"Hakemleri bizi bitirmek için kullandılar." diyen Giannakopoulos, "Hangi birini sayayım? Sayısız katliam işlediler. 2009 finali, 2012 yarı finali, 2013 Barcelona... CSKA serisinde bizi açık açık doğradılar. Real Madrid serisinde bizi darmadağın ettiler. Bizim kadar hakemlerden çeken ikinci bir takım olamaz. Bize sürekli şantaj yapıyorlar. Onlara hep, Panathinaikos'un şantajla, tehditle istedikleri yola gelmeyecek bir kulüp olduğunu söyledim." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, EUROLEAGUE'İ GEÇECEK"

FIBA'nın Şampiyonlar Ligi organizasyonunu da yorumlayan Giannakopoulos, "EuroLeague, sonunda kendine bir rakip buldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi geliyor ve bence EuroLeague'i geçecek. 2 yıl önce henüz hazır değillerdi ama şimdi yükselmeye hazırlar. Bunu herkes görüyor. EuroLeague, Bartemeu'nun arka bahçesine dönmüş durumda. Bana bir daha şantaj yapacak olursa Panathinaikos'u Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne götürürüm. Böyle tarihi kararlar, tarihi değiştirir. PAO'nun milyonlarca taraftarı var. Bizi sürekli kara koyun olarak görmekten vazgeçsinler. Biz aile olarak bu kulüp için 500 milyon euro'ya yakın para koyduk. Oyuncular getirdik. Tarih yazdık. Dünya çapında gururlanacak işler yaptık. Olympiakoslular kendi işine baksın. Onların söyledikleri beni asla ilgilendirmiyor. Onları her zaman yendik, yenmeye de devam edeceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü.

"25 MİLYON VERENE KULÜBÜ SATACAĞIM"

Giannakopoulos, "Şirketimizin gelir gider dengesine bakacak olursak, artık daha fazla para koyamıyoruz. Panathinaikos'un 5.5 milyon euro paraya ihtiyacı var. 25 milyon euro verecek birine Panathinaikos'u satacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.