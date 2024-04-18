Philadelphia 76ers, Miami Heat'i yenerek play-off turuna yükseldi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 105-104 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı.

AA

NBA'de Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. Philadelphia 76ers, konuk ettiği Miami Heat'i 1 sayı farkla 105-104 yenerek play-off turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdi.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.

Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Chicago Bulls devam, Atlanta Hawks tamam

Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.

Bulls'ta Coby White, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)