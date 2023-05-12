Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi
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Amerikan Ligi NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi.

Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 32 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibi Phoenix Suns'ı 25 sayı farkla 125-100 yenerek final biletini alan ilk takım oldu.

Phoenix Suns elendi

Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Suns'ta Cam Payne'in 31 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 23 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansları mağlubiyete önlemeye yetmedi. Jock Landale 13, Devin Booker 12 sayıyla maçı tamamladı.

Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi

Denver Nuggets rakibini bekliyor

Nuggets, finalde Golden State Warriors- Los Angeles Lakers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lakers, seride 3-2 üstün durumda.

Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi

Seriye denge geldi

Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Philadelphia 76'ers'ı 95-86 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 3-3'e getirdi.

Joel Embiid'in 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Sixers'ta, Tyrese Maxey 26 sayı, 5 ribaunt, James Harden 13 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi

Son maç Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak

Celtics'te ise Marcus Smart 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Jaylen Brown 17, Malcolm Brogdon 16 sayı kaydetti.

Serinin 7. ve son maçı, 15 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.

Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi