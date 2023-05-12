Phoenix Suns'ı farklı yenen Denver Nuggets, finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi.
Batı Konferansı yarı final serisinde Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 32 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibi Phoenix Suns'ı 25 sayı farkla 125-100 yenerek final biletini alan ilk takım oldu.
Phoenix Suns elendi
Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Suns'ta Cam Payne'in 31 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 23 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansları mağlubiyete önlemeye yetmedi. Jock Landale 13, Devin Booker 12 sayıyla maçı tamamladı.
Denver Nuggets rakibini bekliyor
Nuggets, finalde Golden State Warriors- Los Angeles Lakers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lakers, seride 3-2 üstün durumda.
Seriye denge geldi
Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Philadelphia 76'ers'ı 95-86 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 3-3'e getirdi.
Joel Embiid'in 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Sixers'ta, Tyrese Maxey 26 sayı, 5 ribaunt, James Harden 13 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle oynadı.
Son maç Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak
Celtics'te ise Marcus Smart 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Jaylen Brown 17, Malcolm Brogdon 16 sayı kaydetti.
Serinin 7. ve son maçı, 15 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.