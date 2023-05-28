Potanın Perileri, Almanya'ya fark attı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul´da düzenlenen turnuvada mücadele eden Potanın Perileri, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 95-63'lük skorla rakibini mağlup etmeyi başardı
32 sayı farkla kazandık
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 48-34 önde tamamlayan milliler, salondan da 32 sayı farkla 95-63 galip ayrıldı.
En skorer oyuncumuz Tilbe Şenyürek oldu
A Kadın Milli Takımı'nda Tilbe Şenyürek 21, Sevgi Uzun 16 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı. Almanya'da ise Leonie Fiebich 17 sayı kaydetti.
Hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya'ya 83-70 yenilen milliler, ikinci maçında Letonya'yı 75-51 mağlup etmişti.