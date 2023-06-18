Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Slovakya'ya 80-66 yenilerek grubunu son sırada tamamlauan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti.

ensonhaber.com

Türkiye, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Slovakya ile karşılaştı.

Rakibine 80-66 mağlup olan Ay-Yıldızlılar grup aşamasını averajla son sırada tamamlayıp turnuvaya veda etti.

Potanın Perileri ilk maçını Sırbistan ile oynamış ve bu karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrılmış, ikinci maçta ise Macaristan'ı 69-68 yenme başarısı göstermişti.

Grubun lideri Macaristan oldu

Gruptaki diğer maçta Sırbistan'ı 81-75 yenen Macaristan, grubu lider bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

İkinci sıradaki Sırbistan ve üçüncü sıradaki Slovakya ise çeyrek final için eleme maçı oynama hakkı kazandı.

Turnuvada grup ikincileri ile üçüncüleri 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da yapılacak, çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar son 4'e kalacak.

Yarı finalleri 24 Haziran'da yapılacak olan şampiyona 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.