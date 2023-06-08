Potanın Perileri, Polonya'yı mağlup etti Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında karşılaştığı Polonya'yı 92-64 yendi.

AA

2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Potanın Perileri, hazırlık maçında Polonya'yı ağırladı.

İlk yarıyı 52-38 önde tamamlayan Ay-Yıldızlılar müsabakayı 92-64 kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakada Tilbe Şenyürek 15, İlayda Güner 14 ve Feride Şevval Akalan 13 sayıyla oynadı.

Hazırlıklar devam edecek

Milliler 10 Haziran Cumartesi günü Yeni Zelanda ile saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.