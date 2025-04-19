Şampiyon Trabzonspor kupasını aldı

DHA

Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi daha önce garantileyen Trabzonspor kupasına kavuştu.

Trabzon ekibi kupasını Çağdaş Bodrum Spor’a deplasmanda 78-55 mağlup olduğu son maçın ardından aldı.

TRABZONSPOR, KUPASINA KAVUŞTU

Bodrum Spor Salonu’ndaki maç sonrası Trabzonspor’a kupası Doğan Başar tarafından takdim edildi.

Madalyalar ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Özdoğru ve Alper Arıkoğlu tarafından verildi.

Çağdaş Bodrum Spor taraftarı, Trabzonspor’u alkışlarla uğurlarken, kendi takımlarına da gösterdikleri mücadele nedeniyle büyük destek verdi.