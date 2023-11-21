Samsunspor Basketbol, Michale Kyser'i kadrosuna kattı Samsunspor Basketbol, 32 yaşındaki isim Michale Kyser'i resmen transfer ettiğini duyurdu.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Süper Ligi takımlarından Bilbao Basket'te forma giyen 1991 doğumlu 2,08 metre boyundaki Michale Kyser ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Birçok takımda oynadı

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Raptors 905, Salt Lake City Stars, EN Paralimni, Kymis, Aris, VEF Riga ve Hapoel Holon formalarını da giydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)