Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı
AA & Ensonhaber

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya 1. Ligi (ACB) ekibi Barcelona'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı. Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe yolunda

Sertaç Şanlı'nın Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ve sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürülüyor.

Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı