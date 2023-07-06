Sertaç Şanlı, Barcelona'dan ayrıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Sertaç Şanlı'nın, Barcelona Basketbol Takımı'ndan ayrıldığı duyuruldu.

AA & Ensonhaber

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) ekibi Barcelona'dan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı. Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe yolunda

Sertaç Şanlı'nın Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ve sarı-lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürülüyor.