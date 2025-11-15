Abone ol: Google News

Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta yok!

Anadolu Efes, yıldız basketbolcu Shane Larkin'in yaşadığı sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 20:56
  • Anadolu Efes, Shane Larkin'in sakatlık nedeniyle 8 hafta oynayamayacağını duyurdu.
  • EuroLeague'de Bayern Münih maçında sakatlanan Larkin'in sol kasığında tendon yaralanması tespit edildi.
  • Tecrübeli oyuncu, sahalardan 8 hafta uzak kalacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na milli oyuncusu Shane Larkin'den kötü haber geldi.

Tecrübeli basketbolcu, yaşadığı sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.

8 HAFTA YOK

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

