Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta yok!

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na milli oyuncusu Shane Larkin'den kötü haber geldi.
Tecrübeli basketbolcu, yaşadığı sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.
8 HAFTA YOK
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.