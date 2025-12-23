Napoli, Süper Kupa'nın sahibi oldu

- Napoli, Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası finalinde Bologna'yı 2-0 yendi.
- Karşılaşmanın gollerini 39. ve 57. dakikalarda David Neres attı.
- Bu zaferle Napoli, Süper Kupa'yı 3. kez kazandı.
İtalya Süper Kupası final maçında Napoli, Bologna ile Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.
NAPOLİ KUPAYA UZANDI
Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Napoli, 2-0 kazandı ve Süper Kupa şampiyonu oldu.
Mücadelede Napoli'ye kupayı getiren golleri 39 ile 57. dakikalarda David Neres, kaydetti.
Napoli, bu zaferle birlikte kupayı 3. kez müzesine götürdü.