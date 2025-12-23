Abone ol: Google News

Napoli, Süper Kupa'nın sahibi oldu

İtalya Süper Kupası final maçında Napoli, Bologna'yı Neres'in iki golüyle 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 00:10
  • Napoli, Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası finalinde Bologna'yı 2-0 yendi.
  • Karşılaşmanın gollerini 39. ve 57. dakikalarda David Neres attı.
  • Bu zaferle Napoli, Süper Kupa'yı 3. kez kazandı.

İtalya Süper Kupası final maçında Napoli, Bologna ile Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.

NAPOLİ KUPAYA UZANDI

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Napoli, 2-0 kazandı ve Süper Kupa şampiyonu oldu.

Mücadelede Napoli'ye kupayı getiren golleri 39 ile 57. dakikalarda David Neres, kaydetti.

Napoli, bu zaferle birlikte kupayı 3. kez müzesine götürdü.

