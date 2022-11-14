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    Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Sırbistan'a konuk olacak. İşte Sırbistan - Türkiye maçının merak edilen detayları..
    • 14.11.2022 - 09:17
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    Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan - Türkiye maçının detayları basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I grubu mücadelesinde deplasmanda oynayacağımız Sırbistan son derece önem taşıyor.

    A Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde şimdiye kadar grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet aldı. 12 Dev Adam son maçında Belçika'yı 86-52 mağlup etmeyi başardı.

    A Milli Basketbol takımımız grupta yoluna devam edebilmek için Sırbistan engelini aşmak istiyor. Peki Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..

    Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

    Sırbistan - Türkiye maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Sırbistan - Türkiye mücadelesi NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


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