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Sırbistan - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 14.11.2022 - 09:17
A Milli Basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Sırbistan - Türkiye maçının detayları basketbolseverler tarafından araştırılıyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I grubu mücadelesinde deplasmanda oynayacağımız Sırbistan son derece önem taşıyor.
A Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde şimdiye kadar grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet aldı. 12 Dev Adam son maçında Belçika'yı 86-52 mağlup etmeyi başardı.
A Milli Basketbol takımımız grupta yoluna devam edebilmek için Sırbistan engelini aşmak istiyor. Peki Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..
Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak?
Sırbistan - Türkiye maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Sırbistan - Türkiye mücadelesi NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.