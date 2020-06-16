Sırp basını: Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yeni sözleşme konusunda görüşeceği bilinen Zeljko Obradovic'in, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldı iddia edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a giden Zeljko Obradovic, dün Türkiye'ye geri dönmüştü.

Bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan Sırp başantrenörün, yeni sözleşme için akşam saatlerinde Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile genel menajer Maurizio Gherardini'nin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, konuyla ilgili Sırp basını tarafından yeni bir iddia öne sürüldü...

OBRADOVİC, AYRILMA KARARI ALDI

Sırp basınından Novosti'de yer alan habere göre; Zeljko Obradovic, kararını verdi. Başarılı koçun, Fenerbahçe ile yola devam etmeyeceği belirtildi.

Obradovic'in takımdan ayrılmasının gerekçesi olarak ise bütçenin düşmesi değil enerji ve farklı bir macera arayışı gösterildi. Bu doğrultuda Obradovic'in, bir süre dinlenmeye çekilebileceği de aktarıldı.