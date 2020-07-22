Smith: LeBron, Jordan gibi dünyayı değiştirmedi

NBA yazarı Sam Smith, LeBron James'in, Chicago Bulls'un efsane kadrosunda yer alan ve NBA tarihinin en iyilerinden biri olarak nitelendirilen Michael Jordan gibi olamadığını söyledi.

Eski Chicago Bulls yazarı Sam Smith, NBA'in süper yıldızı LeBron James ile Bulls efsanesi Michael Jordan'ı kıyasladı.

LeBron'un, bir fenomen olma açısından Jordan gibi olamayacağını belirten Smith, şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimsenin reklamlarda 'LeBron gibi ol' dediğini görmedim. Tabii ki, hepsi ticari ve pazarlama işiydi, ancak Jordan dünyada ve toplumda çok fazla şey değiştirdi - uzun şortu, kel kafası ve tabii ki spor ayakkabılarıyla."

''JORDAN'IN SPOR AYAKKABILARI BİR DEVRİMDİ''

LeBron'un toplumda büyük bir etkisi olduğuna da vurgu yapan NBA yazarı, buna karşın ABD'li basketbolcunun toplumda herhangi bir şeyi değiştiremediğini de söyledi.

Smith, "Spor ayakkabıları bir devrimdi. Hiç kimse seksenli yılların başlarında, spor ayakkabıların bir moda ifadesi olacağını düşünmüyordu. Bir oyuncunun adını bir spor ayakkabıya koymanın önemli olduğunu kimse düşünmemişti. Rusya'daki bazı arkadaşlarımın, bana Jordan ve Pippen'lı matruşka bebekleri gönderdiğini hatırlıyorum, bunları başka hiçbir yerde göremezdiniz. Ve LeBron ile böyle şeyler görmüyorsunuz. LeBron büyük bir figür, harika bir oyuncu ve toplumda bir etkisi var, ama hiçbir şeyi değiştirmedi. Kimse LeBron James yüzünden hiçbir şey değiştirmedi." şeklinde konuştu.

Öte yandan Smith, Bulls takımının 1992'de bir ikon olduğunu belirtirken, NBA'in tanıtımında da önemli rol oynadığını belirtti. O dönemdeki gençlerin Jordan'ın ayakkabılarını satın almak istediğini söyleyen Smith, James'in de bu gençlerden biri olduğunu vurguladı.