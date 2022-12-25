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    Stephen Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek

    NBA'de Golden State forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
    • 25.12.2022 - 14:27
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    Stephen Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek

    NBA ekibi Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 14 Aralık'tan beri sahalardan uzak kalmasına yol açan sakatlığı yüzünden en az 2 hafta daha oynayamayacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sol omzundaki kısmi çıkık sonrası 4 maç kaçıran Curry'nin sağlığının iyiye gittiği ve durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

    Bu sezon 30 sayı ortalamayla oynuyor

    Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen 34 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 30 sayı, 6,8 asist, 6,6 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

    Stephen Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek #1

    Golden State 11. sırada

    Son şampiyon Warriors, 15 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

    Stephen Curry, 2 hafta daha forma giyemeyecek #2


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