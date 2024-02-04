Stephen Curry 60 sayı attı, Warriors kazanamadı NBA'de dün gece oynanan maçlar yine nefes kesti. Stephen Curry'nin 60 sayısı Warriors'ın kazanmasına yetmezken NBA'de alınan sonuçları da haberimizde görebilirsiniz.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Hawks'a kaybetti.

Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.

ABD'li oyun kurucu, Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns'tan sonra bir karşılaşmada 60 sayı ve 10 üçlük kaydeden üçüncü isim olarak da kayıtlara geçti.

Üst üste 4. maçını kazanan Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 6 asist, Onyeka Okongwu ise 22 sayı, 16 ribauntluk performans sergiledi.

Lakers, Knicks'e "dur" dedi

Los Angeles Lakers, deplasmanda New York Knicks'i 113-105 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Austin Reaves ise 22 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 36 sayı, 6 ribaunt ve 10 asist, Donte DiVincenzo'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Furkan ve Cedi'nin takımları kaybetti

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 136-121 mağlup oldu.

Cedi Osman'ın 7 sayı ve 1 ribaunt kaydettiği karşılaşmada ise San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'a 117-101 kaybetti.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-136

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 141-134

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 115-123

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 105-113

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-117

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-129