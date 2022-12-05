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- Stephen Curry'nin üst üste attığı üçlükler hayran bıraktı
Stephen Curry'nin üst üste attığı üçlükler hayran bıraktı
Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin antrenmanda tam sahadan üst üste attığı üçlükler görenleri hayrete düşürdü.
- 05.12.2022 - 10:44
Golden State Warriors'ın dünyaca ünlü oyuncusu Stephen Curry, maçta attığı üçlüklerle adından söz ettirirken işi biraz daha abartarak idmanlarda şova dönüştürdü.
Gündeme düşen videosuyla yıllar önce "Yok artık Lebron James" repliğini hatırlatan Curry, tam sahadan attığı üçlüklerle hayranlarının ağzını açık bıraktı.
"Sen insan mısın Curry"
Basketbolseverler Curry'ye yaptığı yorumlarda sık sık "Sen insan mısın?" sorusunu sordu.
Stephen Curry'nin üst üste attığı üçlükler hayran bıraktı - İZLE