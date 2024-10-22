Tarihe geçen anlaşma! Alperen Şengün, 5 yılda 185 milyon dolar kazanacak

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Houston Rockets'ta geleceği belirsiz olan Alperen Şengün için sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon öncesinde Rockets, milli basketbolcumuz ile ilgili kontrat kararını verdi.

185 MİLYON DOLAR KAZANACAK

ESPN'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki isim, kulübü ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk isim olacak.