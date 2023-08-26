TBF, A Milli Takım'da oynamayı reddeden Larkin ve Wilbekin'e ceza verdi Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım davetine katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmayı reddeden Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'e ceza verildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, iki oyuncuya da 5'er maç resmi müsabakalardan men ve 90 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

5 müsabakadan men edildiler

TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Milli Takıma katılmamışlardı

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nın final maçında Hırvatistan’a mağlup olarak 2024 Paris Olimpiyatları’nın dışında kalmıştı.

Devşirme oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, sakatlık gerekçesiyle bu müsabakalarda milli takıma katılmamıştı.