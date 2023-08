Shane Larkin: Böyle davranıldığını görmek yürek parçalayıcı

ensonhaber.com

Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin ve Fenerbahçeli Scottie Wilbekin, FIBA Olimpiyat Elemeleri oynayan A Milli Basketbol Takımı'na katılmamıştı.

Alınan bu karar sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu iki oyuncuya 5'er maç ceza ve 90'ar bin lira para cezası verdi.

30 yaşındaki basketbolcu Larkin, verilen ceza sonrasında sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Benden isteneni tam olarak yaptım"

"Sakatlıklar basketbolun bir parçasıdır"

Sakatlıklar basketbolun bir parçasıdır ve bazıları kaçınılmazdır. Bu talihsiz bir durum ama her zaman risk vardır. Takım arkadaşlarımdan Doğuş Özdemiroğlu bir ACL yırtılması ve Türkiye’ye yeni transfer olan Raul Neto da patella yırtılması yaşadı. Turnuvaya başlamadan önce sağlık durumlarının ne olduğundan emin değilim, ancak bu iki oyuncu da sezonun büyük bir kısmını kaçıracak ve böyle sakatlıkları görmek herkesi üzer. İkisine de iyileşme yolunda en iyi dileklerimi sunuyorum ve en yakın zamanda sahalarda görmeyi umuyorum. Bunu şu an dizimin %70 oranında olduğu ve sahada olmamın benim için onlardan çok daha yüksek bir risk taşıdığı için söylüyorum.

"Milli takıma yardımcı olamamış olmam canımı acıtıyor"

"Türkiye'ye olan sevgim basketbolun çok ötesinde"

Milli takımın bir parçası olabilme imkanı için her zaman minnettar oldum. Ve federasyon içindeki farklı kişilerle Milli Takım’ın geleceği hakkında ve ne kadar iyi olabileceğimiz hakkında birçok konuşmam oldu. Şimdi bana böyle davranıldığını görmek gerçekten yürek parçalayıcı. Bana söylenen her şeyi yaptım, sadece %70 bir dizle sağlığımı riske atarak oynamadım. Bu ülkenin hayatıma için ifade ettiklerinden dolayı gerçekten minnettarım. Burası benim için ikinci bir ev gibi ve şu an bu durumda nasıl olduğumuzu gerçekten anlayamıyorum ama sanırım işler böyle işliyor. Türkiye’yi seviyorum ve her zaman seveceğim. Bu durumun nasıl sonuçlandığına bakmaksızın ben bu ülke ve bu ülkenin insanları için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bu noktada Türkiye’ye olan sevgim basketbolun çok ötesinde. Hiçbir men ya da para cezası bunu değiştiremez. Kalbim burada, bu ülkenin insanlarıyla ve size SÖZ veriyorum bunu göreceksiniz.