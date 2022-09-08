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    TBF, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a baklava yolladı

    A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.
    • 08.09.2022 - 09:22
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    TBF, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a baklava yolladı

    2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

    Karadağ baklava için teşekkür etti

    A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

    Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz." denildi.

    TBF, Gürcistan ı eleyen Karadağ a baklava yolladı #1


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