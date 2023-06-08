TBF'den açıklama: Anadolu Efes - Fenerbahçe maçının hakemleri hata yaptı Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final 3. maçındaki üç hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer, Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.

Dinçer, özellikle son çeyrekteki kararlar nedeniyle Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği 3 hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.