TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 410 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'a kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 140 bin lira ceza uygulandığı kaydedildi.

ERDEM CAN'A PARA CEZASI VERİLDİ

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'a ise Beşiktaş ile yapılan lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket ve kişilik haklarına saldırı ihlallerinden toplamda 140 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.