Haberler

Basketbol Haberleri

THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 13. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Olympiakos – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları…