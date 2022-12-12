Petrol
75.44
-0.87%
Euro
19.6924
0.29%
Dolar
18.6419
0.01%
Altın
1.073
-0.18%
Borsa
5215
4.20%
Bitcoin
321.422
-1.06%
BTXN Coin
4.95
-2.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 13. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Olympiakos – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları…
    • 12.12.2022 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.

    Ligde çıktığı 12 maçın 10'nunda galip gelen ve sadece 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.

    Olympiakos ise ligde, oynadığı karşılaşmaların 8’ini kazanarak ve 4’ünü kaybederek üçüncü sırada yer alıyor.

    İki takım Avrupa Ligi'nde 24 kez karşı karşıya geldi. 13 galibiyeti bulunan temsilcimiz, bu rekabette rakibine üstünlük kurdu.

    Basketbol severler, deplasmanda gerçekleşecek olan karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.

    Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık 2022 Salı (yarın) günü saat 21.00'de başlayacak.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Taraftarların merakla beklediği Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport'ta canlı yayınlanacak.

    THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? #1


    Gizem Özdilli'nin son hali
    Magazin

    Gizem Özdilli'nin son hali

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    EYT'de 48,50,52 yaş sınırı olacak mı? TALİMAT GELDİ, FORMÜL DEĞİŞİYOR...
    Gündem

    EYT'de 48,50,52 yaş sınırı olacak mı? TALİMAT GELDİ, FORMÜL DEĞİŞİYOR...

    Görüş Bildir