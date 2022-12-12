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- THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague 13. hafta! Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 12.12.2022 - 13:39
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.
Ligde çıktığı 12 maçın 10'nunda galip gelen ve sadece 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.
Olympiakos ise ligde, oynadığı karşılaşmaların 8’ini kazanarak ve 4’ünü kaybederek üçüncü sırada yer alıyor.
İki takım Avrupa Ligi'nde 24 kez karşı karşıya geldi. 13 galibiyeti bulunan temsilcimiz, bu rekabette rakibine üstünlük kurdu.
Basketbol severler, deplasmanda gerçekleşecek olan karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık 2022 Salı (yarın) günü saat 21.00'de başlayacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Taraftarların merakla beklediği Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport'ta canlı yayınlanacak.