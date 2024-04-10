TOFAŞ çeyrek finalde seriyi eşitledi

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın Tenerife takımını ağırladı.
Temsilcimiz mücadeleyi 90-81'lik skorla kazanmayı başardı.
Seride 1-1 eşitliği yakalayan Bursa ekibi dörtlü finale kalabilmek için 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak karşılaşmada mücadele edecek.
Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf adını Final Four'a yazdıracak.
TOFAŞ: 90 - Tenerife: 81
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum
Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5
1. Periyot: 21-26
Devre: 43-38
3. Periyot: 68-63
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