TOFAŞ, Darüşşafaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 111-93'lük skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,
Darüşşafaka: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay
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