TOFAŞ, ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor

AA & Ensonhaber

Basketbolun "ekol" takımları arasında yer alan TOFAŞ, 2024-2025 sezonun ilk 9 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray gibi önemli takımları da bu süreçte mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, ligin ilk devresini 12 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Sezonun ikinci bölümüne de Beşiktaş deplasmanında 25 Ocak'ta oynayacağı maçla başlayacak mavi-yeşilliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

"İNŞALLAH İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITIRIZ"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, geçen sezon talihsiz yaşanan sakatlıklardan dolayı şanssız bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Avrupa'da iyi bir sezon geçirseler de ligde aynı sonuca ulaşamadıklarını anlatan Ene, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamadıklarını ve iyi bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Ene, zor bir ilk yarı geçirdiklerini ve tahmin edilemeyen 12 galibiyetin mutluluk verici olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

Birkaç oyuncumuzun sakat sakat oynaması son maçlarda biraz ritim olarak başlangıcımıza göre bizi düşürdü. Bu süreçte 3 mağlubiyet aldık. Fakat onlarsız oynamayı da öğrendik. Bizim işimiz kolay değil, limitlerimiz belli. O limitlerin hep yüzde 10 üzerinde oynamamız lazım. Türkiye, zor bir lig. İlk yarıda ritim bulamamış çok iyi kadrolar var. İkinci yarı daha zorlu bir lig olacak ama sağlıklı olduğumuz zaman iyi basketbol oynuyoruz. Onun için ikinci yarı öncelikle inşallah sağlıklı oluruz. Ondan sonra o zorlu süreçte tekrardan eski basketbol kimliğimize ulaşmamız lazım. Son dönemlerde biraz düştük ama iki haftadır sakatlarımız iyileşmeye başladı. Daha çok antrenman yapma şansı bulduk. Şimdi ligin çok kaliteli takımlarından biriyle oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor ve iyi bir başlangıç istiyoruz. İnşallah istediklerimizi sahaya yansıtırız.

"BİZ İKİNCİ SIRADA BİTİRDİK"

Orhun Ene, ligdeki takımların sıralamada ilk dört içine girmek için mücadele verdiğine değinerek, şunları dedi:

Biz ikinci sırada bitirdik. Galatasaray, Beşiktaş ve Bahçeşehir oraları zorlayacak takımlar. Onun için bizden daha çok rakiplerimizin ne yapacağı önemli. Biz sadece geldiğimiz o noktaya tekrardan gelmeye çalışacağız.

"GÜZEL BİR KİMYA YAKALADIK"

Ene, başarıya ulaşmalarındaki en önemli faktörlerden birinin kaliteli ve tecrübeli Türk oyuncular olduğunu vurguladı.

Takım kimyasını çok iyi yakaladıklarını belirten Ene, şöyle konuştu: