TOFAŞ, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 11 sayı farkla yıktı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım TOFAŞ, 91-80'lik skorla kazandı.

SKOR DAĞILIMI

TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6

Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12

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Emre Çalışkan
Editor