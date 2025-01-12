TOFAŞ, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 11 sayı farkla yıktı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım TOFAŞ, 91-80'lik skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6
Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12
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