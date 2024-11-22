Tomislav Mijatovic'ten Paris Basketbol maçı değerlendirmesi

EuroLeague'in 11. haftasında ağırladığı Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, istedikleri seviyede mücadele edemediklerini söyledi.

"SAVUNMADA VE HÜCUMDA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİLDİK"

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, şu ifadeleri kullandı:

Savunmada ve hücumda istediğimiz seviyede değildik. İyi savaştık. Galibiyeti istedik. Konsantrasyon ve mücadele eksikliğimiz yoktu. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte bazı kritik atışları kaçırdığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Önemli anlarda bazı uygulamalarda hatalarımız oldu. Paris'i tebrik ediyorum. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacağız.