Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor'u 105-91 yendi.
- Müsabaka ENKA Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Trabzonspor'un oyuncusu Reed 30 sayı ile öne çıktı.
- Karşılaşmada her iki takım da başa baş bir performans sergiledi ancak Trabzonspor maçın sonunda üstünlüğü sağladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkimspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 105-91'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 13, Efianayi 12, Bulumbergs 11, Mustafa Kurtuldum, Floyd 6, Franke 23, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 2, Sajus 21
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
1. Periyot: 23-25
Devre: 48-50
3. Periyot: 75-76