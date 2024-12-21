Türk basketbol takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle noktaladı

AA & Ensonhaber

Basketbolda Türkiye'den erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.

Erkeklerde EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroCup'ta Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlarda ise EuroLeague'de ÇBK Mersin ve Fenerbahçe, EuroCup'ta ise Galatasaray ve Beşiktaş mücadele ediyor.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI ERTELENDİ, TOFAŞ PARKEYE ÇIKMADI

EuroLeague'de Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı, rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelendi.

FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmadı.

SONUÇLAR

EUROLEAGUE

Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe: 90-63

Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan): 89-67

Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan): 86-77

EUROCUP

Bahçeşehir Koleji-Gran Canaria (İspanya): 73-65

Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom: 74-80

Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş: 109-101

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ

Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim: 76-85

RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray: 64-74

Manisa Basket-FMP (Sırbistan): 103-84

Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka: 67-93

KADINLAR EUROLEAGUE

ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya): 86-52

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe: 71-79

KADINLAR EUROCUP

Galatasaray-Kızılyıldız (Sırbistan): 82-75

Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya): 80-71