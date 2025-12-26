Türk Telekom, Anadolu Efes karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Türk Telekom, ligdeki 7 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Türk Telekom'un Anadolu Efes'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edeceği karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Karşıyaka, Mersinspor, Büyükçekmece Basketbol, Erokspor, Bursaspor Basketbol, Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek seri yakalayan başkent ekibi, 8 galibiyet 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK UZUN BİR SEZON VAR"

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, AA muhabirine, sezon başına sakatlıklar ve eksiklikler sebebiyle iyi başlamadıklarını ancak daha sonra toparlanarak iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Sabırlı olduklarını ve maçlara daha konsantre çıktıklarını aktaran Can, "EuroLeague'de başarılarıyla ülkemizi temsil etmiş, çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Sezonun ilk yarısındaki sonuçlar Türkiye Kupası sıralaması açısından önemli. Bu nedenle bu maçın öneminin farkındayız. İnanıyorum ki Anadolu Efes takımı da farkında. Dolayısıyla çok önemli bir maç bizi bekliyor olacak ama günün sonunda bir maç oynayacağız. Önümüzde çok uzun bir sezon var; bu maça en iyi şekilde, en konsantre şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Maç içerisinde dengeli bir oyunları olduğunu belirten Can, savunmadaki sertliğin ve kararlılığın önemine dikkati çekerek, "Özellikle Avrupa Kupası ve Türkiye Süper Ligi'nde üst üste oynadığımız deplasman serileri oldu. O deplasman serilerinde de gerçekten çok az skora izin vererek basketbol oynadık. Orada bizim savunmamız ve savunmadan aldığımız enerjiyle hücumda topu paylaşmamız etkili oldu. Kaybettiğimiz maçlarda hücumda yaptığımız karar hataları ve özellikle iyi savunmanın ardından verdiğimiz hücum ribaundları nedeniyle bazı karşılaşmaları bir pozisyon eksiğiyle kaybettik. Kaybetsek de kazansak da 40'ıncı dakikanın son saniyesine kadar aynı mücadeleyi götürmeye çalışıyoruz. Bunu bir düstur olarak belirlemeye çalışıyoruz. Umarım böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SEZONA İKİ MAĞLUBİYETLE BAŞLADIK"

Ankara'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için Avrupa maçlarına odaklandıklarını vurgulayan Can, Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası serüveni hakkında şunları kaydetti:

Sezona iki mağlubiyetle başladık. Ondan sonra üst üste aldığımız galibiyetler bizi bir yere getirdi ama karar verici maçlardan biri olan Beşiktaş maçını kendi sahamızda, diğeri de Bourg maçını deplasmanda kaybettik. Beşiktaş maçında çok kötü savunma yaptık. Gerçekten bizim kimliğimize yakışmayan bir savunma oldu. Bourg maçında da hücumda çok kötü kararlar verdik. Çok fazla top kaybıyla oynadık. Yani iki maçın da iki farklı hikayesi var ama günün sonunda ilk iki sırada bitirmek için önemli maçlardı ve şimdi oynayacağımız Buducnost maçı da aynı şekilde deplasmanda çok zor bir maç. Hem savunmada hem hücumda doğru kararları vererek hareket etmemiz gerekiyor. Biz maç maç bakıyoruz. Gitmek istediğimiz yeri kendi içimizde biliyoruz ama onu gerçekleştirmeden, onun karşılığı olan mücadeleyi vermeden konuşmayı çok doğru bulmuyoruz. Önemli olan sahada hayal ettiğimiz şeyin karşılığı olan mücadeleyi verebilmek.

"EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZ TARAFTALARIMIZ"

Ankara seyircisinin maç içindeki desteğiyle enerjilerinin arttığının altını çizen Can, "Burada da bizim en büyük itici gücümüz taraftarlarımız. Ankara seyircisi basketbol kültürü olan bir seyirci. Dolayısıyla tabii ki biz ilk adımı atmalıyız. İyi basketbol oynayıp iyi sonuçlar alarak onların gelmesi için motive etmeliyiz. Onlardan da gelip bizi desteklemelerini, bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz. Her şey onlarla daha güzel. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Umarım herkes için sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl olur." diyerek sözlerini tamamladı.

"TAKIM KİMLİĞİNİ KISA SÜREDE YAKALADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türk Telekom'un 28 yaşındaki uzun forveti Berkan Durmaz ise bu hafta Avrupa maçı oynamadıklarını hatırlatarak, Anadolu Efes karşılaşmasına daha iyi hazırlandıklarını ve bu hazırlığı sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini belirtti.

Berkan, takımın kimliğini savunma üzerinden oluşturduğunu vurgulayarak, "Haftada iki maç, üç günde bir maç oynuyoruz. Takım kimliğini kısa sürede yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle kendi standartlarımızın altında bir başlangıçtan sonra, savunma sonrası hızlı ve kolay bulduğumuz sayılar ve üçlükler bizim kimyamız haline geldi. Bu kimyayı ne zaman yansıtsak onun sonucunu almaya başladık. Yeni gelen tüm oyuncuların karakterleri düzgün ve paylaşımcı olduğu için bu süreci hızlı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Sahada da birbirinin eksiğini tamamlamaya çalışan, birisi bir hata yaptığı zaman onu dürüstçe söyleyen ve kesinlikle alınmayan bir arkadaş grubumuz var. O yüzden de bu bizim oynadığımız basketbola çok fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Sezon hedeflerine ilişkin de konuşan Berkan Durmaz, "Her zaman daha iyi olabiliriz, bu konuda oyuncular ve antrenörler olarak hiçbir zaman tatmin olmuyoruz. Ancak belli bir noktaya geldik. Deplasmanda çok önemli maçlarımız var, Buducnost’a karşı oynayacağız, sonra Beşiktaş’a karşı oynayacağız. İlk iki sıranın doğrudan çeyrek finale yükselmesi nedeniyle bu maçları kayıpsız geçmek ve o avantajı yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SPOR TARAFTARLA GÜZEL"

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Berkan, "Onlar bizim itici gücümüz. Spor taraftarla güzel. Enerjilerini aldığımızda bu sahaya pozitif şekilde yansıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de son ana kadar mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.