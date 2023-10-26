Türk Telekom Basketbol Takımı'nda Selçuk Ernak dönemi Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak getirildi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele eden Türk Telekom, sezon başında takımın başına getirdiği Nenad Canak ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Ankara ekibi, baş antrenörlük pozisyonunu Selçuk Ernak ile doldurdu.

"Başarılar diliyoruz"

Başkent kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Takımımızın yeni başantrenörü Selçuk Ernak oldu. Kendisini takımımızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılar diliyoruz.

53 yaşındaki Ernak, son 5 sezonu Darüşşafaka'da geçirdikten sonra Haziran 2023’te görevinden ayrılmıştı.