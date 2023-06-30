Türk Telekom, Boran Güler'in sözleşmesini uzattı

AA
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyun kurucu Boran Güler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Boran Güler 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 2 numaralı formasını terleten Boran Güler ile 1 yıllık sözleşme yeniledik.
Türk Telekom transfer dönemini hareketli geçiriyor
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmiş, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.