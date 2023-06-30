Türk Telekom, Boran Güler'in sözleşmesini uzattı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyun kurucu Boran Güler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Boran Güler 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 2 numaralı formasını terleten Boran Güler ile 1 yıllık sözleşme yeniledik.