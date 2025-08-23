Türkiye, Avusturya'ya fark attı

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu üçüncü maçında Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

MİLLİLER RAHAT KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısını 24-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 32 sayı farkla 68-36 galip ayrıldı.

RAKİP İRLANDA

Bu sonuçla grup birinciliğini garantileyen milliler, A Grubu'ndaki son maçında 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.