Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne Özgür Adıgüzel'in adı verildi TBF, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin bu sezon 14 Mart'ta vefat eden başantrenör Özgür Adıgüzel adıyla süreceğini duyurdu.

AA

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor’da görev yapan başantrenör Özgür Adıgüzel, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu, aldığı kararla Özgür Adıgüzel'i anma kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ligde devam eden 2022-2023 sezonuna, hayatını kaybeden ve son olarak OGM Ormanspor'da başantrenörlük görevini üstlenen merhum Özgür Adıgüzel'in isminin verildiği kaydedildi.

"Özgür Adıgüzel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

TBF Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilgili, şu ifadelere yer verildi: