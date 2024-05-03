Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off'un son 2 biletine 5 aday! Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Ligde üst ve alt sıralarda takımların yerleri belli olurken, play-off'un son iki bileti için büyük bir çekişme yaşanıyor.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray play-off'lara kalmayı garantiledi.

Son iki bilet için ise Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom, TOFAŞ ve Bursaspor iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin, EuroLeague play-off çeyrek finalindeki Monaco maçları nedeniyle Bursaspor'la oynayacağı maç ertelendi. Bu iki takımın ikişer maçı bulunuyor.

Avantaj Aliağa Petkimspor ve Bursaspor'da

Play-off'un son iki bileti için avantaj, son haftaya 7. sırada giren Aliağa Petkimspor ile bir maçı eksik Bursaspor'da bulunuyor.

Ligde 14 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor, son maçında ligden düşmesi kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'la karşılaşacak.

Son iki maçına 13 galibiyetle giren Bursaspor ise son iki maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

İki takım da maçlarını kazanırsa rakiplerinin durumuna bakmadan play-off bileti alacak.

Bu takımları 13'er galibiyetle Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ ve Türk Telekom takip ediyor. Bu 3 takım maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.

5'li averaj olabilir

Play-off'a kalan son takımları alınacak sonuçlara göre 5'li, 4'lü, 3'lü ve 2'li averajlar belli edebilir.

Aliağa Petkimspor'un son hafta maçını kaybetmesi, Bursaspor'un da iki maçından bir galibiyet alması durumunda play-off'a kalacak son iki takımı 5'li averaj belirleyecek. Bu durumda Büyükçekmece Basketbol ile Türk Telekom play-off'a kalacak.

Kendi kaderini belirleyecek Bursaspor'un maçları zor

Play-off'a kalma yarışında kendi kaderini belirleyecek takımlardan Bursaspor İnfo Yatırım'ın maçları dikkati çekiyor.

Bursa ekibinin play-off oynayabilmesi için son iki maçında EuroLeague ekipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyor. Bursa temsilcisi, bu iki maçtan birini kaybetmesi durumunda, Aliağa Petkimspor, TOFAŞ ve Türk Telekom'un son hafta maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

Lider ve küme düşenler belli

Anadolu Efes, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Ligde sadece 4 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, bu hafta Bursaspor İnfo Yatırım'a kaybetse bile ikili averajda Fenerbahçe Beko'nun önünde bulunduğu için sezonu lider bitirecek.

Küme düşen takımlar ise Çağdaş Bodrumspor ile Samsunspor oldu. Bu iki takım ligde sadece 1 yıl kalabildi.

İddiası kalmayan Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyespor ise son hafta maçlarını oynadıktan sonra sezonu tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)